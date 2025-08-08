Uživo Zelenski broji mrtve na hiljade Oglasilo se Ministasrtvo odbrane Rusije, ovo su najnoviji podaci sa fronta (foto/video)

Vladimir Putin kaže da nema ništa protiv sastanka sa Volodimirom Zelenskim - ali je takođe nagovestio da su takvi razgovori još uvek „daleko“ od toga da se održe. SAD su navodno postavile učešće Zelenskog u samitu Trampa i Putina - koji bi se mogao održati sledeće nedelje - kao uslov za njegovo održavanje. Rat u Ukrajini ušai je u 1.262. dan, najnovije vesti pratite u našem blogu uživo

U kratkim crtama: U Moskvi je održan anti-NATO protest: EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju EPA/SERGEI ILNITSKY Pogledaj galeriju UŽIVO Lukašenko predložio sopstveni format za razgovore Rusije, SAD i Ukrajine Predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko predložio je svoju