UKRAJINSKA KRIZA: Tramp najavio sastanak s Putinom, razmatra se razmena teritorija između Ukrajine i Rusije

VAŠINGTON,MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.262. dan. Požar je izbio u poslovnoj zgradi u Harkovu zbog napada bespilotne letelice, dve osobe su povređene, prenose ukrajinski zvaničnici. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi Rusija i Evropa trebalo što pre da održe samit radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini.

- Tramp najavio sastanak s Putinom, razmatra se razmena teritorija između Ukrajine i Rusije Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je danas da će uskoro imati sastanak sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, uz napomenu da će lokacija sastanka biti otkrivena vrlo brzo. "Ubrzo ću se sastati sa predsednikom Putinom. To bi se desilo ranije, ali, izgleda, postoje sigurnosne mere koje, nažalost, moraju da se preduzmu", izjavio je Tramp novinarima. Tramp je, u vezi s