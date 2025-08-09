"Hjustone, imamo problem"! Umro astronaut iz "Apola 13" Džim Lovel: Misija bila planirana kao treće sletanje čoveka na Mesec (foto)

Američki astronaut Džim Lovel, komandant neuspele misije leta na Mesec 1970. godine "Apolo 13", koja se umalo završila katastrofom, preminuo je u 97. godini, saopštila je Nasa.

Holivudska zvezda Tom Henks igrao je Lovela u filmu " Apolo 13" režisera Rona Hauarda iz 1995. godine. Film je prikazao misiju koja je bila planirana kao treće sletanje čoveka na Mesec, ali je pošla po zlu kada je eksplozija na putu ka Mesecu dovela živote trojice astronauta u ozbiljnu opasnost. Oko 56 sati nakon polaska, eksplozija rezervoara sa kiseonikom u servisnom modulu oštetila je svemirski brod i ugrozila živote astronauta. Lovel i članovi posade Džek