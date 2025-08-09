Čuveni glumac se oprostio od legendarnog astronauta: "Neka te Bog čuva na ovom sledećem putovanju"

Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf.rs
Čuveni glumac se oprostio od legendarnog astronauta: "Neka te Bog čuva na ovom sledećem putovanju"

Čuveni glumac Tom Henks oprostio se od legendarnog astronauta Džima Lovela, koji je preminuo u 97. godini.

Henks je Lovela, koji je bio komandir misije Apolo 13, glumio u istoimenom holivudskom blokbasteru. Lovel je komandovao tom misijom koja je umalo postala kobna nakon eksplozije na putu ka mesecu, a večno će ostati upamćene njegove reči koji je uputio kontroli nakon incidenta: "Hjuston, imamo problem". Henskove reči prenosimo uz u celosti: "Postoje ljudi koji se usuđuju, koji sanjaju i koji vode druge na mesta na koja sami ne bismo otišli. Džim Lovel, koji je dugo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Umro astronaut Džejms Lovel, heroj zlosrećne svemirske misije Apolo 13

Umro astronaut Džejms Lovel, heroj zlosrećne svemirske misije Apolo 13

Danas pre 1 sat
"Hjustone, imamo problem"! Umro astronaut iz "Apola 13" Džim Lovel: Misija bila planirana kao treće sletanje čoveka na Mesec…

"Hjustone, imamo problem"! Umro astronaut iz "Apola 13" Džim Lovel: Misija bila planirana kao treće sletanje čoveka na Mesec (foto)

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Mladić (22) poginuo u nesreći kod Iloka: Sleteo s puta, pa upao u kanal: Sve se odigralo u sekundi, on na mestu ostao mrtav

Mladić (22) poginuo u nesreći kod Iloka: Sleteo s puta, pa upao u kanal: Sve se odigralo u sekundi, on na mestu ostao mrtav

Blic pre 4 minuta
Šumski požari u Turskoj: Privremeno zatvorili moreuz Dardaneli, u gašenju uključeni helikopteri i avioni

Šumski požari u Turskoj: Privremeno zatvorili moreuz Dardaneli, u gašenju uključeni helikopteri i avioni

Blic pre 13 minuta
"Opasna eskalacija": Gutereš poručio da bi izraelska ofanziva dovela do novog raseljavanja

"Opasna eskalacija": Gutereš poručio da bi izraelska ofanziva dovela do novog raseljavanja

Blic pre 34 minuta
Džej Di Vens o potencijalnom britanskom priznanju Palestine: Ne znam šta to znači, tamo nema funkcionalne vlade

Džej Di Vens o potencijalnom britanskom priznanju Palestine: Ne znam šta to znači, tamo nema funkcionalne vlade

Danas pre 1 sat
Tramp otkrio vreme i mesto sastanka sa Putinom: Odabrao bivšu rusku teritoriju!

Tramp otkrio vreme i mesto sastanka sa Putinom: Odabrao bivšu rusku teritoriju!

Blic pre 59 minuta