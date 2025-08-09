Umro astronaut Džejms Lovel, heroj zlosrećne svemirske misije Apolo 13

Danas pre 5 sati  |  Beta
Umro astronaut Džejms Lovel, heroj zlosrećne svemirske misije Apolo 13

Džejms Lovel, komandant Apola 13, koji je omogućio da se ova neuspela misija na Mesec pretvori u trijumf inženjerstva u hodu, preminuo je u 97 godini.

Lovel je umro u četvrtak u Lejk Forestu, u Ilinoisu, saopštila je danas NASA. „Džimov karakter i nepokolebljiva hrabrost pomogli su našoj naciji da stigne do Meseca i pretvorili potencijalnu tragediju u uspeh iz kojeg smo mnogo naučili“, saopštila je NASA. „Žalimo zbog njegove smrti i slavimo njegova postignuća“. Lovel je bio među astronautima NASA koji su najviše putovali u svemir u prvoj deceniji postojanja te agencije. To je učinio četiri puta — u misijama
