UKRAJINSKA KRIZA: Orban: Potreban hitan samit Rusije i Evrope; Pogođena zgrada u Harkovu, povređene dve osobe

VAŠINGTON,MOSKVA,KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.262. dan. Požar je izbio u poslovnoj zgradi u Harkovu zbog napada bespilotne letelice, dve osobe su povređene, prenose ukrajinski zvaničnici. Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da bi Rusija i Evropa trebalo što pre da održe samit radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini.

- Zelenski: Kijev i saveznici veruju da je sada moguće postići prekid vatre Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da Kijev i njegovi saveznici dele uverenje da je sada moguće postići barem prekid vatre, uz odgovarajući pritisak na Rusiju. U večernjem obraćanju naciji, Zelenski je naveo da je razgovarao više od deset puta sa liderima različitih zemalja i da njegov tim održava stalne kontakte sa Sjedinjenim Američkim Državama, prenosi Rojters. On