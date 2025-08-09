"Putin ne može da preživi da izgubi rat, a Zelenski kraj rata": Bliži se sastanak Trampa i ruskog lidera, naši analitičari: Jedno je sigurno - Ukrajina će biti žrtvovana!

Blic pre 3 sata
"Putin ne može da preživi da izgubi rat, a Zelenski kraj rata": Bliži se sastanak Trampa i ruskog lidera, naši analitičari…

Rusija i Sjedinjene Američke Države dogovorile su za sledeću nedelju sastanak predsednika dve zemlje - Vladimira Putina i Donalda Trampa. Vest je medijima saopštio pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov, a potvrdila Bela kuća. Tome je prethodila poseta specijalnog izaslanika SAD-a Stiva Vitkofa, koji je čak 5 puta samo ove godine boravio u Moskvi. Usledio je razgovor Trampa i Zelenskog, a prema navodima, Vašington očekuje i da velika trojka uskoro sedne za sto. Evropski mediji pišu o tajnom dogovoru

Poslednji put su se sreli pre sedam godina, ali u znatno drugačijim geopolitičkim okolnostima. Naredne nedelje bi mogli ponovo i to da pokušaju da okončaju rat koji traje više od tri godine. Rusija i Sjedinjene Američke Države su se dogovorile o sastanku predsednika dve zemlje, koji se uveliko priprema. Iako su se prethodnih dana čule najave iz Vašingtona da se sprema niz sankcija prema Rusiji, usledila je poseta specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa Moskvi, nakon
Tramp upravo potvrdio Evo kad će se i gde sastati sa Putinom (foto/VIDEO)

Alo pre 1 sat
Tramp će Putinu dati ove ključne: Teritorije?! Ovako bi mogao da izgleda sporazum SAD i Rusije: Za Zelenskog bi to bio…

Blic pre 5 sati
"Opasna eskalacija": Gutereš poručio da bi izraelska ofanziva dovela do novog raseljavanja

Blic pre 33 minuta
Šumski požari u Turskoj: Privremeno zatvorili moreuz Dardaneli, u gašenju uključeni helikopteri i avioni

Blic pre 12 minuta
Mladić (22) poginuo u nesreći kod Iloka: Sleteo s puta, pa upao u kanal: Sve se odigralo u sekundi, on na mestu ostao mrtav

Blic pre 3 minuta
Džej Di Vens o potencijalnom britanskom priznanju Palestine: Ne znam šta to znači, tamo nema funkcionalne vlade

Danas pre 1 sat
Tramp otkrio vreme i mesto sastanka sa Putinom: Odabrao bivšu rusku teritoriju!

Blic pre 59 minuta