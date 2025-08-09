Tramp upravo potvrdio Evo kad će se i gde sastati sa Putinom (foto/VIDEO)

Predsednici Rusije i Sjedinjenih Država sastaće se 15. avgusta na Aljasci, što će biti prva zvanična poseta Vladimira Putina SAD od početka specijalne vojne operacije.

Putin je poslednji put boravio na američkom tlu 2015. godine, kada je učestvovao na Generalnoj skupštini UN. Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je susret, poručivši: "Uskoro ću imati sastanak sa Putinom. I on želi da se sastanemo što je pre moguće". BONUS VIDEO