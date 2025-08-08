Amerika i Rusija planiraju primirje u Ukrajini - šta dobija Putin

Vašington i Moskva su spremni za sporazum o kraju rata u Ukrajini, kojim bi Rusija dobila teritorije koje je okupirala tokom rata koji traje već tri i po godine,saznaje Bloomberg od dobro obaveštenih izvora.

Američki i ruski zvaničnici rade na predlogu dogovora o raspodeli teritorija, uoči planiranog sastanka predsednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina, koji bi mogao da se održi već sledeće nedelje, navode sagovornici koji su želeli da ostanu anonimni. Amerika pokušavaja da obezbedi podršku Ukrajine i evropskih saveznika, mada još uvek nije izvesno da će oni pristati na ovakvu raspodelu. Putin zahteva da Ukrajina prepusti Rusiji Donbas i Krim, okupirane oblasti na