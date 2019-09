Objavljen Trampov razgovor sa zelenskim zbog kojeg mu preti opoziv: Evo šta je zaista tražio od ukrajinskog predsednika! (foto)

Kurir pre 2 minuta

Administracija američkog predsednika objavila je na sajtu Bele kuće stenogram telefonskog razgovora Donalda Trampa i njegovog ukrajinskog kolege Vladimira Zelenskog koji je održan 25. jula.

Upravo je ovaj razgovor Trampa i Zelenskog bio povod za pokretanje procedure impičmenta Donalda Trampa. U stenogramu se može videti da je tokom telefonskog razgovora zaista bilo reči o istrazi po pitanju Bajdena. TRUMP VINDICATED AGAIN: Breaking news states that the Ukraine call transcript shows Trump sought Biden probe, asked about DNC server – but made no mention of U.S. aid. #WitchHunt #DemocratsAreCorrupt https://t.co/IsXal1d7zb — Kal