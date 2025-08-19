Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Kurir pre 19 minuta  |  Beta
Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Glasanje će biti održano uprkos građanskom ratu, a opozicija je obećala da će bojkotovati izbore. "Prva faza demokratskih višestranačkih opštih izbora počeće u nedelju, 28. decembra 2025. godine", saopštila je Nacionalna izborna komisija i dodala da će datumi za naredne faze biti objavljeni naknadno.

Mjanmar je poprište građanskog rata od kada je vojska smenila demokratsku vladu Aung San Su Ći 2021. godine. Vojska je tada navela da je došlo do masovne izborne prevare na parlamentarnim izborima u novembru 2020. godine, na kojima je ubedljivo pobedila Nacionalna liga za demokratiju, stranka Aung San Su Ći, inače dobitnice Nobelove nagrade za mir. Vojska je insistirala da želi nove izbore, ali više od četiri godine kasnije, njihovo obećanje još nije ispunjeno.
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Vesti sa bliskog istoka: Egipat spreman da se pridruži međunarodnim mirovnim snagama u Pojasu Gaze

Vesti sa bliskog istoka: Egipat spreman da se pridruži međunarodnim mirovnim snagama u Pojasu Gaze

Kurir pre 44 minuta
Kim Džong Un: Ovo predstavlja ratnu provokaciju!

Kim Džong Un: Ovo predstavlja ratnu provokaciju!

Alo pre 3 sata
Kim Džong Un: Zajedničke vežbe SAD i Južne Koreje predstavljaju ratnu provokaciju

Kim Džong Un: Zajedničke vežbe SAD i Južne Koreje predstavljaju ratnu provokaciju

Politika pre 3 sata
Važno upozorenje Kim Džong una: Amerikanci žele da izazovu rat

Važno upozorenje Kim Džong una: Amerikanci žele da izazovu rat

Večernje novosti pre 3 sata
Grupa stručnjaka pozvala na misiju UN u Pojasu Gaze sa mandatom

Grupa stručnjaka pozvala na misiju UN u Pojasu Gaze sa mandatom

Danas pre 6 sati
Rusija u UN: Zapadu sve teže da saziva sednice Saveta bezbednosti o Ukrajini zbog politike Kijeva

Rusija u UN: Zapadu sve teže da saziva sednice Saveta bezbednosti o Ukrajini zbog politike Kijeva

Sputnik pre 5 sati
UN: Islamski pobunjenici ubili najmanje 52 civila istočnom delu DR Kongo

UN: Islamski pobunjenici ubili najmanje 52 civila istočnom delu DR Kongo

Euronews pre 5 sati

Ključne reči

UNParlamentarni izboriMjanmarNobelova nagradaNobelova nagrada za mirIzbori

Svet, najnovije vesti »

Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Kurir pre 19 minuta
Vesti iz Evrope: Moldavija bi mogla da pretekne Ukrajinu na putu ka Evropskoj uniji

Vesti iz Evrope: Moldavija bi mogla da pretekne Ukrajinu na putu ka Evropskoj uniji

Kurir pre 44 minuta
Vesti sa bliskog istoka: Egipat spreman da se pridruži međunarodnim mirovnim snagama u Pojasu Gaze

Vesti sa bliskog istoka: Egipat spreman da se pridruži međunarodnim mirovnim snagama u Pojasu Gaze

Kurir pre 44 minuta
Evo kada bi mogli da se sastanu Putin i Zelenski: Otkriveni novi detalji nakon ključnog sastanka za Ukrajinu: "Ovo je…

Evo kada bi mogli da se sastanu Putin i Zelenski: Otkriveni novi detalji nakon ključnog sastanka za Ukrajinu: "Ovo je odlučujuće"

Blic pre 2 sata
Mediji: Ukrajina se obavezuje da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara

Mediji: Ukrajina se obavezuje da kupi američko oružje u vrednosti od 100 milijardi dolara

Sputnik pre 2 sata