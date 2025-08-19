Vesti iz azije: Parlamentarni izbori u Mjanmaru 28. decembra, uprkos građanskom ratu

Glasanje će biti održano uprkos građanskom ratu, a opozicija je obećala da će bojkotovati izbore. "Prva faza demokratskih višestranačkih opštih izbora počeće u nedelju, 28. decembra 2025. godine", saopštila je Nacionalna izborna komisija i dodala da će datumi za naredne faze biti objavljeni naknadno.

Mjanmar je poprište građanskog rata od kada je vojska smenila demokratsku vladu Aung San Su Ći 2021. godine. Vojska je tada navela da je došlo do masovne izborne prevare na parlamentarnim izborima u novembru 2020. godine, na kojima je ubedljivo pobedila Nacionalna liga za demokratiju, stranka Aung San Su Ći, inače dobitnice Nobelove nagrade za mir. Vojska je insistirala da želi nove izbore, ali više od četiri godine kasnije, njihovo obećanje još nije ispunjeno.