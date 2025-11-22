Velika otmica u Nigeriji: Naoružani napadači oteli 200 učenika i nastavnika iz katoličke škole

Državna policija je saopštila da su vojne i bezbednosne snage raspoređene nakon otmice.

Državna vlada Nigerije prethodno upozorila škole na povećane pretnje. Naoružani napadači oteli su više od 200 školske dece iz katoličkog internata u zapadnom regionu Nigerije, saopštilo je Hrišcansko udruženje Nigerije (CAN). Porparol CAN-a Danijel Atori je kazao da se najnovija u nizu otmica u najnaseljenijoj zemlji Afrike dogodila u katoličkoj školi Svete Marije, u opštini Papiri, odakle su napadači oteli 215 učenika i 12 nastavnika, prenosi AP. Atori je u