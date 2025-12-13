Pritvor mladiću iz BiH osumnjičenom za krijumčarenje migranata čamcem koji se prevrnuo na Savi

Istražni sudija je danas odredio jednomesečni istražni zatvor 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine zbog sumnje da je kod Slavonskog Broda krijumčario veći broj migranata preko Save čamcem koji se prevrnuo i poginule su tri osobe, saopštila je danas hrvatska policija.

Osumnjičeni je prebačen u zatvor u Požegi, a policija ga sumnjiči da se s nepoznatom osobom dogovorio da za novac strance nezakonito preveze čamcem preko Save iz BiH u Hrvatsku. Postupak sledi i Stranim državljanima po Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima. Policija je u četvrak rano ujutro dobila prijavu da je u Savi u Slavonskom Brodu veći broj ljudi koji traže pomoć. Policija i vatrogasci su u saradnji s građanima iz reke izvukli 13
