Određen pritvor mladiću (23) iz BiH: U prevrtanju čamca na Savi troje migranata poginulo, spaseni bili u teškom stanju! Strašni prizori (video)

Kurir pre 42 minuta  |  Beta
Određen pritvor mladiću (23) iz BiH: U prevrtanju čamca na Savi troje migranata poginulo, spaseni bili u teškom stanju…

Istražni sudija je juče odredio jednomesečni istražni zatvor 23-godišnjem državljaninu Bosne i Hercegovine (23) zbog sumnje da je kod Slavonskog Broda krijumčario veći broj migranata preko Save čamcem koji se prevrnuo i poginule su tri osobe, saopštila je juče hrvatska policija.

Osumnjičeni je prebačen u zatvor u Požegi, a policija ga sumnjiči da se s nepoznatom osobom dogovorio da za novac strance nezakonito preveze čamcem preko Save iz BiH u Hrvatsku. Postupak sledi i Stranim državljanima po Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti i Zakonu o strancima. Policija je u četvrak rano jutro dobila prijavu da je u Savi u Slavonskom Brodu veći broj ljudi koji traže pomoć. Policija i vatrogasci su u saradnji s građanima iz reke izvukli 13
