Oteto više od 300 đaka i nastavnika iz škole; Ovo je najgora masovna otmica u istoriji zemlje

Smatra se da je više od 300 dece i osoblja oteto od strane naoružanih ljudi iz katoličke škole u ​​centralnoj Nigeriji, što je jedna od najgorih masovnih otmica koje je zemlja ikada videla.

Hrišćansko udruženje Nigerije saopštilo je da je iz škole Svete Marije u Papiriju, u državi Niger, odvedeno 303 učenika i 12 nastavnika – znatno više nego što je ranije procenjeno. Navodi se da su brojke revidirane naviše "nakon provere". Otmica se dešava usred talasa napada naoružanih grupa. Revidirani broj otetih ljudi premašuje 276 otetih tokom ozloglašene masovne otmice u Čiboku 2014. godine. Lokalna policija je saopštila da su naoružani ljudi upali u školu oko