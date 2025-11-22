Masovna otmica đaka u Nigeriji; Hrišćansko udruženje: Oteto 315 učenika i nastavnika

RTS
Hrišćansko udruženje Nigerije saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika.

Veruje se da je više od 300 dece i zaposlenih oteto je u petak iz katoličke škole u Nigeriji, u jednoj od najvećih masovnih otmica zabeleženih u toj zemlji. Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN) saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika, prenosi Rojters. U saopštenju se navodi da je, osim učenika i nastavnika za koje se ranije znalo da su iz internata oteti juče, utvrđeno da je
