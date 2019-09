Brnabić: Kosovo je za nas najvažnije nacionalno pitanje

RTV pre 16 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Premijerka Srbije, Ana Brnabić, ocenila je veoma značajnim to što se predsednik Aleksandar Vučić u Njujorku sastao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel, na njen zahtev, jer, kako kaže, te aktivnosti ceo svet prati i zato je to važno ne samo za Srbiju, već i za poziciju Srbije u međunarodnoj zajednici.

Precizirajući da je Merkelova realno jedna od "top tri" svetska lidera i da do nje svi pokušavaju da dođu, što je, kako kaže, realno jako teško, i kada ona u toj svojoj agendi pozove predsednika Vučića da razgovaraju, to onda mnogo znači. Govoreći i glavnoj temi o kojoj je Vučić govorio u Njujorku tokom niza susreta, Brnabić je rekla da je to Kosovo i istakla da danas ne postoji više niko ko nije izrazito jasno osudio nametnute takse koje je uvela Priština. "Mi smo