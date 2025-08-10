Ričard Grenel: Ideja o priznanju Kosova je smešna, Tramp će se u to pitanje uključiti korak po korak

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Ričard Grenel, specijalni predstavnik predsednika SAD Donalda Trampa, ocenio je da je ideja o uzajamnom priznanju Srbije i Kosova "smešna".

Kako je rekao, političari bi trebalo da teže ekonomskom razvoju, koji se dešava "kada ljudi imaju posao i ne sede i ne pričaju o politici". On je u intervjuu za Klan Kosova naveo da će se Tramp "korak po korak uključiti u pitanje Kosova". "Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno, potpuno smo angažovani po ovim pitanjima, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom sveta. To je fokus", rekao je Grenel, a preneo KoSSev. Na pitanje novinarke Klan
