Ričard Grenel o Kosovu i Metohiji: Ideja o međusobnom priznanju je smešna

Blic pre 1 sat
Ričard Grenel o Kosovu i Metohiji: Ideja o međusobnom priznanju je smešna

Izaslanik predsednika SAD za specijalne misije Ričard Grenel izjavio je da će administracija Donalda Trampa pristupiti pitanju KIM korak po korak i dodao da je, prema njegovom ličnom mišljenju, ideja o međusobnom priznanju smešna i da treba težiti ekonomskom razvoju.

- Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno da smo potpuno angažovani oko ovih pitanja, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom sveta. To je fokus - rekao je Grenel u intervjuu za Kljan Kosova. Odgovarajući na pitanje da li planira da se vrati starim temama poput korekcije granica, Grenel je rekao da "nema povratka ni na šta" i da su planovi uvek bili ekonomski plan. - Nema povratka ni na šta. Oduvek smo se fokusirali na ekonomski razvoj kao
Ključne reči

KosovoMetohijaKosovo i MetohijaDonald TrampRičard Grenel

