Ričard Grenel: Ideja o uzajamnom priznanju Srbije i Kosova smešna, valja raditi na ekonomskom razvoju

Danas pre 2 sata  |  Beta
Ričard Grenel (Richard Grenell), specijalni predstavnik predsednika SAD Donalda Trampa (Trump), ocenio je da je ideja o uzajamnom priznanju Srbije i Kosova „smešna“, a da bi političari trebalo da teže ekonomskom razvoju, koji se dešava „kada ljudi imaju posao i ne sede i ne pričaju o politici“.

On je u intervjuu za Klan Kosova naveo da će se Tramp „korak po korak uključiti u pitanje Kosova“. „Mislim da ćemo ići korak po korak. Naravno, potpuno smo angažovani po ovim pitanjima, ali kao što sam rekao, radimo na ekonomskom razvoju širom sveta. To je fokus“, rekao je Grenel, a preneo KoSSev. Na pitanje novinarke Klan Kosova da li postoje planovi da se SAD vrate „starim temama kao što je promena granica“, Grenel je rekao da „nema povratka ni na šta“. „Mislim
Danas pre 3 sata
Danas pre 2 sata