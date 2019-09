Milošević: Pod konstantnim smo pritiskom, ali uspevamo da držimo glavu iznad vode

Hot sport pre 5 sati | Stefan Smuđa

Na konferenciji za medije uoči meča u Nišu protiv Radničkog, trener Partizana Savo Milošević istakao da je da taj meč neće biti potvrda pobede u 161. ‘večitom’ derbiju.

Jeste blaga euforija potresla ‘parni valjak’ posle trijumfa nad najvećim rivalom (2:0), ali Savo Milošević ne smatra da je to i dalje tema u njegovom taboru. – Ne bih se više na njega osvrtao. Završena je priča do narednog. Arhivirao sam i meč u Ivanjici. Fudbal je surov, ono što se završi tog časa postaje daleka istorija. Ukoliko se obazirete na to imate veliki problem. U fudbalu morate živeti danas za ono što dolazi. Svako razmišljanje i vraćanje u prošlost je