Vreme u većem delu Srbije sutra pretežno sunčano i toplo

Vreme u većem delu Srbije sutra će biti pretežno sunčano i toplo, dok će u Vojvodini biti oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od 7 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa.U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo uz temperature od 15 do 26 stepeni. Do sredine naredne nedelje u Srbiji će biti pretežno sunčano uz moguće naoblačenje sa kišom uz pad temperature u četvrtak i petak. Biometeorološka prognoza za 28. septembar 2019. godine: Reletivno povoljna biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Oprez se ipak