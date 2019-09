Sa političkih pritisaka prešli na ucenu bu! Brnabić: Grupa od 20 studenata ne može da zahteva da se doktorat Malog proglasi plagijatom, a posebno ne da rektorki daje rokove

Kurir pre 1 sat

Politički pritisci dovode Beogradski univerzitet u vrlo nezavidan položaj, ocenila je danas premijerka Ana Brnabić i izrazila nadu da je ta institucija dovoljno jaka da se odupre svim pritiscima.

Posebno je zabrinjava to što se, kako kaže, sa pritisaka prešlo na ucene, nakon što se juče čulo da će, ukoliko Univerzitet ne odluči da je doktorska disertacija ministra finansija Siniše Malog plagijat, blokada Rektorata biti nastavljena. Brnabić je istakla da je tokom blokade Rektorata na delu bila politizacija i da je nedopustivo da su svih tih 12 dana neki politički lideri mogli slobodno da ulaze i izlaze iz Rektorata, a da rektorka to nije mogla. - To je