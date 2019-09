Brnabić: Komisija FON-a pod pritiskom studenata

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da se komisija koja odlučuje o doktoratu Siniše Malog sada nalazi pod pritiskom studenata koji prete da će ponovo blokirati Rektorat Univerziteta u Beogradu.

Ona je gostujući u Dnevniku RTS pitala šta će značiti za Beogradski univerzitet (BU) ako komisija na Fakultetu organizacionih nauka donese odluku suprotnu dosadašnjem mišljenju stručne komisije i ospori doktorat. „Ja pitam i sebe i one koji odlučuju, ako retroaktivno odlučujete po pravilniku iz 2016. za nešto što bilo 2013. godine, da li to znači da možete bilo koju doktorsku disertaciju da ocenjujete retroaktivno. To stavlja BU u nezavidan položaj i verujem da je