Vratilo se: Letnje vreme danas, a potrajaće do...

Vreme u većem delu Srbije danas će biti pretežno sunčano i toplo, dok će u Vojvodini biti oblačno, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. Narednih dana očekuje nas... Jutarnja temperatura danas biće od 7 do 15 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28 stepeni Celzijusa. U Beogradu će takođe biti pretežno sunčano i toplo uz gotovo letnje temeprature temperature od 15 do 26 stepeni. Vreme u našoj zemlji će do sredine naredne sedmice biti pretežno sunčano i