Jeziva saobraćajna nesreća u Kini: Autobus prešao u suprotnu traku i udario kamion! 36 mrtvih, 9 povređenih! (foto, video)

Kurir pre 4 sata

U sudaru autobusa i kamiona u kineskoj provinciji Ðijangsu poginulo je najmanje 36 ljudi, dok je još 9 povređeno, saopštila je lokalna policija.

Do nesreće je došlo kada je autobus prešao u suprotnu traku i udario u kamion, navela je policija, preneo je Rojters. A bus overturned on a highway in central China on Saturday, leaving three dead and another 36 injured. An investigation into the cause of the accident is under way. https://t.co/EDMCWsLMdG — China Plus News (@ChinaPlusNews) January 7, 2018 Prema prvim izveštajima, na autobusu je pukla guma i on je potom skrenuo u suprotnu traku. U autobusu je bilo