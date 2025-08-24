Ukrajina uvela sankcije firmama koje podržavaju Rusiju; Gančev: Približavamo se predgrađu Kupjanska

Rat u Ukrajini – 1.278. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaze kojima stupaju na snagu sankcije firmama i građanima država koje podržavaju Rusiju u ratu protiv Ukrajine. Sa druge strane, šef ruske regionalne administracije u Harkovskoj oblasti Vitalij Gančev izjavio je da su se ruske snage približile predgrađu Kupjanska, što ukazuje, kako kaže, da Ukrajinci odustaju od otpora.

Ruska PVO oborila ukrajinski dron u blizini nuklearke Kursk, izbio je požar Ruska PVO oborila je nešto posle ponoći ukrajinski dron u blizini Kurske nuklearne elektrane nakon člega je došlo do oštećenja transformatora i požara, objavila je uprava nuklearene elektrane na svom Telegram kanalu. "U blizini Kurske nuklearne elektrane 24. avgusta u 00.26 po moskovskom vremenu, ruski sistem PVO oborio je borbenu bespilotnu letelicu (BPLA) oružanih snaga Ukrajine. Prilikom