Ukrajina uvela sankcije firmama koje podržavaju Rusiju; Gančev: Približavamo se predgrađu Kupjanska

RTS pre 32 minuta
Rat u Ukrajini – 1.278. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potpisao je ukaze kojima stupaju na snagu sankcije firmama i građanima država koje podržavaju Rusiju u ratu protiv Ukrajine. Sa druge strane, šef ruske regionalne administracije u Harkovskoj oblasti Vitalij Gančev izjavio je da su se ruske snage približile predgrađu Kupjanska, što ukazuje, kako kaže, da Ukrajinci odustaju od otpora.

Ruska PVO oborila ukrajinski dron u blizini nuklearke Kursk, izbio je požar Ruska PVO oborila je nešto posle ponoći ukrajinski dron u blizini Kurske nuklearne elektrane nakon člega je došlo do oštećenja transformatora i požara, objavila je uprava nuklearene elektrane na svom Telegram kanalu. "U blizini Kurske nuklearne elektrane 24. avgusta u 00.26 po moskovskom vremenu, ruski sistem PVO oborio je borbenu bespilotnu letelicu (BPLA) oružanih snaga Ukrajine. Prilikom
Zelenski uveo nove pakete sankcija firmama i pojedincima koji podržavaju Rusiju: "Treba da osete pritisak sveta"

Zelenski uveo nove pakete sankcija firmama i pojedincima koji podržavaju Rusiju: "Treba da osete pritisak sveta"

Blic pre 3 sata
