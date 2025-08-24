Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov poručio je danas da ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski neće moći da skrene pažnju sa problema zabrane ruskog jezika i pravoslavne crkve u Ukrajini. "Rekao je da ruski jezik neće biti zvanični jezik.

Međutim, niko ne insistira na tome. Prvi korak, koji ne zavisi od želja Zelenskog ili bilo koga drugog, jeste ukidanje svih zakona koji su u flagrantnom kršenju statuta UN zabranili ruski jezik i kanonsku Ukrajinsku pravoslavnu crkvu. On pokušava da skrene pažnju sa ovog problema, ali to mu neće uspeti", rekao je Lavrov, prenosi TASS Zelenski je prethodno izjavio da Ukrajina ne namerava da proglasi ruski jezik za zvanični u u Ukrajini u okviru rešvanja sukoba s