Tajna otrovne pilule Šta za Ukrajinu znači predaja Donbasa

Rusija insistira da Ukrajina preda ostatak Donbasa kao uslov za okončanje rata, ali Kijev odbija da se odrekne strateški važne i značajne teritorije

Dok američki predsednik Donald Tramp predlaže teritorijalne ustupke kao deo mirovnog sporazuma, ukrajinski zvaničnici ističu da bezbednosne garancije zapadnih sila moraju prethoditi bilo kakvim ustupcima. Donbas ostaje najteža tačka pregovora, dok rat nastavlja da košta desetine hiljada života. Kako piše Njujork tajms, nije jasno kuda će voditi diplomatski napori koje predvodi predsednik SAD Donald Tramp da okonča rat u Ukrajini, ali će Donbas biti u centru svih