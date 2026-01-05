Vašington zarađuje na ratu

Sjedinjene Države mogu da povrate sva sredstva utrošena na podršku Ukrajini, pa čak i da ostvare dodatnu dobit kroz dogovore sa Kijevom oko eksploatacije prirodnih resursa, pre svega retkih minerala, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

„To nas ništa ne košta. Zapravo, mi zarađujemo novac“, rekao je Tramp, govoreći o američkoj podršci Ukrajini. On je podsetio da je, kako je naveo, bivši predsednik SAD Džo Bajden „potrošio 350 milijardi dolara“ na pomoć Kijevu. „Sada sam vratio značajan deo tog novca, jer smo sklopili sporazum o retkim elementima“, izjavio je Tramp. On je dodao da SAD očekuju da povrate „značajan deo tog novca, možda čak i sva uložena sredstva, a moguće i više“. „Sada nam