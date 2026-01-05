Vašington zarađuje na ratu

Vesti online pre 1 sat  |  Sputnjik (A. S.)
Vašington zarađuje na ratu

Sjedinjene Države mogu da povrate sva sredstva utrošena na podršku Ukrajini, pa čak i da ostvare dodatnu dobit kroz dogovore sa Kijevom oko eksploatacije prirodnih resursa, pre svega retkih minerala, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

„To nas ništa ne košta. Zapravo, mi zarađujemo novac“, rekao je Tramp, govoreći o američkoj podršci Ukrajini. On je podsetio da je, kako je naveo, bivši predsednik SAD Džo Bajden „potrošio 350 milijardi dolara“ na pomoć Kijevu. „Sada sam vratio značajan deo tog novca, jer smo sklopili sporazum o retkim elementima“, izjavio je Tramp. On je dodao da SAD očekuju da povrate „značajan deo tog novca, možda čak i sva uložena sredstva, a moguće i više“. „Sada nam
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku

RTV pre 2 minuta
Madura sprovode na sud Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima, a jedan…

Madura sprovode na sud Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima, a jedan detalj je privukao pažnju

Blic pre 12 minuta
Maduro stigao u njujorški sud, u lisicama, hramlje! Bivši američki federalni tužilac otkrio šta će biti odbrana lidera…

Maduro stigao u njujorški sud, u lisicama, hramlje! Bivši američki federalni tužilac otkrio šta će biti odbrana lidera Venecuele (foto, video)

Kurir pre 12 minuta
Nakon akcije u Venecueli, Tramp nastavlja da preti drugim državama; Maduro i njegova supruga stigli u zgradu suda

Nakon akcije u Venecueli, Tramp nastavlja da preti drugim državama; Maduro i njegova supruga stigli u zgradu suda

RTS pre 7 minuta
Dalje ruke od Grenlanda! Sve gori u Evropi nakon otmice Madura: Reakcije evropskih lidera razbesneće Trampa

Dalje ruke od Grenlanda! Sve gori u Evropi nakon otmice Madura: Reakcije evropskih lidera razbesneće Trampa

Večernje novosti pre 12 minuta
Švajcarska zamrzla Madurovu imovinu

Švajcarska zamrzla Madurovu imovinu

Biznis.rs pre 27 minuta
Makron: Francuska ne odobrava način na koji su SAD svrgle Madura

Makron: Francuska ne odobrava način na koji su SAD svrgle Madura

Politika pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonBela kućaKijevDonald TrampDžo BajdenDolarvestisvetsad

Svet, najnovije vesti »

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku

RTV pre 2 minuta
“Moskva ne prihvata blefiranje”

“Moskva ne prihvata blefiranje”

Vesti online pre 2 minuta
Zelenski sprema smenu prvog bezbednjaka: Nezadovoljan akcijama protiv Rusije

Zelenski sprema smenu prvog bezbednjaka: Nezadovoljan akcijama protiv Rusije

Vesti online pre 7 minuta
Madura sprovode na sud Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima, a jedan…

Madura sprovode na sud Objavljene nove fotografije: Lisice na rukama, nosi zatvorsko odelo, okružen je agentima, a jedan detalj je privukao pažnju

Blic pre 12 minuta
Nakon akcije u Venecueli, Tramp nastavlja da preti drugim državama; Maduro i njegova supruga stigli u zgradu suda

Nakon akcije u Venecueli, Tramp nastavlja da preti drugim državama; Maduro i njegova supruga stigli u zgradu suda

RTS pre 7 minuta