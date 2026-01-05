U sudu u Njujorku počelo suđenje Maduru i njegovoj supruzi, izjasnili se da nisu krivi

NJUJORK - Suđenje predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi Siliji Flores počelo je danas pred federalnim sudom u Njujorku po američkim optužbama za krijumčarenje droge i oružja, a oboje su se izjasnili da nisu krivi.

Maduro se izjasnio da nije kriv po sve četiri tačke optužnice, uključujući optužbe za narkoterorizam, uvozu kokaina i posedovanje mitraljeza i drugog oružja, preneo je CNN. Flores se zatim izjasnila da nije kriva po optužbama u vezi sa narko-terorizmom. Ona se predstavila kao "prva dama Republike Venecuele". ''Nevin sam. Nisam kriv. Ja sam pristojan čovek, rekao je Maduro sudiji Alvinu Helerstajnu. Prema rečima novinara u sali, Maduro, koji se obraćao na španskom,