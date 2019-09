Vreme danas sunčano i toplo: Uživajte u lepom danu, temperatura do 30 stepeni

Kurir pre 6 sati

BEOGRAD - Vreme u Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Najniža temperatura od 7 do 15, a najviša dnevna od 26 do 30 stepeni. U Beogradu takođe sunčano i toplo, s temperaturom od 15 do 27 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 29. septembar 2019 Očekivane biometeorološke prilike mogu imati nepovolјan uticaj na osobe sa kardiovaskularnim i disajnim problemima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu neraspoloženja i bolova u mišićima.