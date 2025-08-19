Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu

RTV pre 42 minuta  |  Tanjug, RTV, RTS
Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu

NOVI SAD - U Novom Sadu je nešto posle 15 časova završena blokada zgrade novosadskih sudova, na koju su pozvali studenti u blokadi. Okupljeni su tražili hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijave.

Okupljeni su jutros blokirali ulaze novosadskih sudova i sprečavali zaposlene da uđu u zgradu. Policija je, u međuvremenu, uhapsila pokrajinskog poslanika PSG-a Radivoja Jovovića i aktivistkinju Isidoru Čeleketić, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati. Zaposleni su u zgradu ušli u dve veće grupe. Manje grupe okupljenih, koji su na poziv studenata u blokadi i tzv. zborova, blokirali zgradu suda bili su na svim ulazima, dok su pripadnici policije sa opremom za
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

(BLOG) Protesti podrške Nikolini Sinđelić, završena blokada suda u Novom Sadu, u Beogradu studentkinja privedena u autobusu

(BLOG) Protesti podrške Nikolini Sinđelić, završena blokada suda u Novom Sadu, u Beogradu studentkinja privedena u autobusu

N1 Info pre 17 minuta
Protest podrške studentkinji FPN-a u Beogradu, naguravanje sa policijom na blokadi suda u Novom Sadu

Protest podrške studentkinji FPN-a u Beogradu, naguravanje sa policijom na blokadi suda u Novom Sadu

NIN pre 17 minuta
Okončana blokada zgrada suda u Novom Sadu; u Beogradu protestna šetnja

Okončana blokada zgrada suda u Novom Sadu; u Beogradu protestna šetnja

RTS pre 42 minuta
Priveden Andrej Tanko, student s fotografije koja je jedan od simbola protesta

Priveden Andrej Tanko, student s fotografije koja je jedan od simbola protesta

N1 Info pre 2 sata
Privođenje poslanika Jovovića: „Ruke su vam krvave!“

Privođenje poslanika Jovovića: „Ruke su vam krvave!“

Vreme pre 2 sata
"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

"Nikolina svi smo, uplašeni nismo": Protest u Beogradu u znak podrške studentkinji maltretiranoj u garaži Vlade

N1 Info pre 3 sata
Za devetoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, osmoro pušteno da se brani sa slobode

Za devetoro privedenih u Valjevu kućni pritvor, osmoro pušteno da se brani sa slobode

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Sad

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) Protesti podrške Nikolini Sinđelić, završena blokada suda u Novom Sadu, u Beogradu studentkinja privedena u autobusu

(BLOG) Protesti podrške Nikolini Sinđelić, završena blokada suda u Novom Sadu, u Beogradu studentkinja privedena u autobusu

N1 Info pre 17 minuta
Rektorski kolegijum traži istragu policijske brutalnosti, MUP ističe transparentnost i odgovornost

Rektorski kolegijum traži istragu policijske brutalnosti, MUP ističe transparentnost i odgovornost

Naslovi.ai pre 17 minuta
Okončana blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, sutra nastavak

Okončana blokada suda i tužilaštva u Novom Sadu, sutra nastavak

Beta pre 17 minuta
Ministarstvo prosvete: Nezavisni sindikat prosvetnih radnika dovodi u zabludu zaposlene u obrazovanju i širu javnost

Ministarstvo prosvete: Nezavisni sindikat prosvetnih radnika dovodi u zabludu zaposlene u obrazovanju i širu javnost

RTV pre 7 minuta
Ključ krize je u rukama opozicije

Ključ krize je u rukama opozicije

Danas pre 17 minuta