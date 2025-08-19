Završena blokada zgrade suda u Novom Sadu

NOVI SAD - U Novom Sadu je nešto posle 15 časova završena blokada zgrade novosadskih sudova, na koju su pozvali studenti u blokadi. Okupljeni su tražili hitno puštanje na slobodu svih koji su pritvoreni bez dokaza, a protiv kojih su podnete krivične i prekršajne prijave.

Okupljeni su jutros blokirali ulaze novosadskih sudova i sprečavali zaposlene da uđu u zgradu. Policija je, u međuvremenu, uhapsila pokrajinskog poslanika PSG-a Radivoja Jovovića i aktivistkinju Isidoru Čeleketić, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati. Zaposleni su u zgradu ušli u dve veće grupe. Manje grupe okupljenih, koji su na poziv studenata u blokadi i tzv. zborova, blokirali zgradu suda bili su na svim ulazima, dok su pripadnici policije sa opremom za