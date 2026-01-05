(Video) Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Sudar autobusa i automobila, saobraćaj obustavljen

Blic pre 1 sat
Večeras je na Ibarskoj magistrali došlo do saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali automobil i autobus Zbog nesreće saobraćaj na ovom delu puta je potpuno obustavljen Saobraćajna nesreća dogodila se večeras na Ibarskoj magistrali, pre skretanja za Sremčicu.

Do nezgode je došlo kada su se sudarili automobil i autobus. Saobraćaj je u potpunosti obustavljen. Povređeni su kolima Hitne pomoći prevezeni u bolnicu, ali stepen povreda nije poznat. Zbog jakog snega koji intenzivno pada na ovom delu puta i otežanih uslova vožnje, vozačima se savetuje maksimalan oprez, prilagođavanje brzine uslovima na kolovozu, kao i obavezna zimska oprema. Moguća su dodatna zadržavanja i povremeni prekidi saobraćaja, upozorio je ranije RHMZ.
