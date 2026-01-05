Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

RTS pre 9 minuta
Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

U većem delu Srbije od juče ujutro padaju i sneg i kiša. Saobraćaj je otežan. Nadležni, zbog ledene kiše, upozoravaju na opasne uslove za vožnju. Moguće su i nestašice struje. "Putevi Srbije“ saopštavaju da su auto-putevi i državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

Er Srbija: Kolaps saobraćaja širom Evrope, održavamo red letenja uz povremena kašnjenja Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija objavio je da nastavlja da održava red letenja u skladu sa bezbednosnim procedurama i odlukama nadležnih službi, uz neizbežna kašnjenja u pojedinim slučajevima ili otkazivanje letova. ''Bezbednost putnika i posada ostaje apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja, imajući u vidu da se slični, a
(Video) Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Sudar autobusa i automobila, saobraćaj obustavljen

Blic pre 9 minuta
IŽS: Železnički saobraćaj bez većih zastoja i problema u uslovima pojačanih snežnih padavina

Ekapija pre 1 sat
Kvarovi u ovim beogradskim naseljima usled nevremena: Hitno se oglasila "Elektrodistribucija Srbije"

Mondo pre 1 sat
Pogledajte mapu očekivanog snežnog pokrivača za Božić: Ovi delovi Srbije dobiće i do novih 20 cm snega

Telegraf pre 54 minuta
Problemi u snabdevanju strujom u Beogradu: Kvarovi u Zemunu, Batajnici i Obrenovcu

Telegraf pre 1 sat
Infrastruktura železnice Srbije: Saobraćaj u uslovima pojačanih snežnih padavina bez većih zastoja i problema

N1 Info pre 1 sat
Proglašena vanredna situacija u Loznici zbog otežanog snabdevanja električnom energijom

Nedeljnik pre 2 sata
