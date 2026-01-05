Sneg i led u Srbiji – moguće nestašice struje i kašnjenje letova, glavni putevi prohodni

U većem delu Srbije od juče ujutro padaju i sneg i kiša. Saobraćaj je otežan. Nadležni, zbog ledene kiše, upozoravaju na opasne uslove za vožnju. Moguće su i nestašice struje. "Putevi Srbije“ saopštavaju da su auto-putevi i državni putevi prvog i drugog reda prohodni.

Er Srbija: Kolaps saobraćaja širom Evrope, održavamo red letenja uz povremena kašnjenja Nacionalni avio-prevoznik Er Srbija objavio je da nastavlja da održava red letenja u skladu sa bezbednosnim procedurama i odlukama nadležnih službi, uz neizbežna kašnjenja u pojedinim slučajevima ili otkazivanje letova. ''Bezbednost putnika i posada ostaje apsolutni prioritet u ovakvim vanrednim okolnostima, zbog čega je važno imati razumevanja, imajući u vidu da se slični, a