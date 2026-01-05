Trg Nikole Pašića od večeras prohodan za saobraćaj

Danas pre 2 sata  |  FoNet
Večars u 21 čas ponovo je uspostavljen saobraćaj u centru Beograda na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića, Dečanskoj i Ulici Dragoslava Jovanovića, a garaža „Pionirski park” nastavlja da radi u punom kapacitetu, saopštio je Gradski sekretarijat za saobraćaj.

Najveća novost za vozače je kružni tok, koji na znatno bezbedniji način u odnosu na raniji režim saobraćaja reguliše ukrštanje vozila koja se mimoilaze iz pravca Igumanove palate, Dečanske i Narodne skupštine. Još jedna novina odnosi se na režim rada garaže „Pionirski park”, kojoj je od sada moguće pristupiti jedino iz smera od Igumanove palate ka Trgu Nikole Pašića, kretanjem Ulicom Trg Nikole Pašića i odatle desnim skretanjem u Ulicu Dragoslava Jovanovića. Za
