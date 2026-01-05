Uspostavljen saobraćaj na Trgu Nikole Pašića

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Redovan saobraćaj uspostavljen je sinoć nešto pre 21 sat na novom kružnom toku na Trgu Nikole Pašića i u okolnim ulicama, Trg Nikole Pašića, Dečanskoj i Ulici Dragoslava Jovanovića.

Ekipe Beograd-puta prethodno su očistile sve saobraćajnice oko Trga Nikole Pašića. Posle obavljenih radova, za vozače je najveća novost kružni tok, koji reguliše ukrštanje vozila koja se mimoilaze iz pravca Igumanove palate, Dečanske i Narodne skupštine. Još jedna novina odnosi se na režim rada garaže "Pionirski park", kojoj je od sada moguće pristupiti jedino iz smera od Igumanove palate ka Trgu Nikole Pašića, kretanjem Ulicom Trg Nikole Pašića i odatle desnim
