Beograd diše lakše – autobusi opet voze kroz centar

Sinoć, nešto pre 21 čas, ponovo je uspostavljen saobraćaj ispred Doma narodne skupštine i u okolnim ulicama.

Na Trgu Nikole Pašića pušten je u rad novi kružni tok, a posle višemesečne pauze gradski prevoz ponovo prolazi tom trasom. Na tom mestu su od aprila prošle godine bili postavljeni šatori pristalica vlasti i nije se odvijao saobraćaj. Sekretarijat za saobraćaj grada Beograda saopštio je da će automobili i autobusi ponovo moći da prođu Dečanskom i Ulicom Dragoslava Jovanovića, kao i da će garaža “Pionirski park” nastaviti da radi u punom kapacitetu. “Za vozila javnog