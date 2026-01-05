Bili smo u rodnom selu Trampovog dede: Porodica i komšije odatle stide se tog prezimena, pa biraju jedno podjednako poznato ime

Danas pre 53 minuta  |  Pero Jovović
Bili smo u rodnom selu Trampovog dede: Porodica i komšije odatle stide se tog prezimena, pa biraju jedno podjednako poznato ime…

Malo nemačko selo Kalštat na Rajni, u saveznoj pokrajini Rajnland-Pfalc, već godinama privlači pažnju svetskih medija iz jednog razloga: ovde je 1869. godine rođen Fridrih Tramp, deda američkog predsednika Donalda Trampa.

Ipak, uprkos toj činjenici, Kalštat ne izgleda kao mesto koje želi da svoju savremenu svakodnevicu gradi na političkoj slavi potomaka nekadašnjih iseljenika. Selo sa nešto više od 1.200 stanovnika prepoznatljivo je pre svega po vinogradima, dugoj tradiciji vinarstva i mirnom, gotovo asketskom ritmu života. Trampovo prezime u njemu postoji, ali bez naglašenog obeležavanja, turističkih tabli ili spomen-ploča, piše Pero Jovović. Kuća u kojoj je rođen Fridrih Tramp i
Tramp zapretio novoj predsednici Venecuele Delsi Rodriges: „Ako ne uradi ono što je ispravno, platiće veoma veliku cenu“

"Zadesiće je gora sudbina od Madurove" Tramp preti "tigrici" koja je preuzela Venecuelu: "Platiće veliku cenu"

Gradonačelnik Njujorka protiv otmice Madura: Direktno sam rekao Trampu šta mislim o tome

Danska premijerka odgovorila Trampu: Prestanite sa pretnjama o preuzimanju Grenlanda

Tramp se nameračio na novu - staru metu, premijerka odmah postavila blokadu! "Želim, jako mi je potreban"; "Prestani da pretiš"…

Rubio: SAD neće vladati Venecuelom, ali će se zalagati za promene preko naftne blokade

Bivši košarkaš se oglasio povodom događaja u Venecueli: „Maduro i Vučić dva ista amiga, funkcionišu po istom obrazcu…“…

