Bili smo u rodnom selu Trampovog dede: Porodica i komšije odatle stide se tog prezimena, pa biraju jedno podjednako poznato ime…

Malo nemačko selo Kalštat na Rajni, u saveznoj pokrajini Rajnland-Pfalc, već godinama privlači pažnju svetskih medija iz jednog razloga: ovde je 1869. godine rođen Fridrih Tramp, deda američkog predsednika Donalda Trampa.

Ipak, uprkos toj činjenici, Kalštat ne izgleda kao mesto koje želi da svoju savremenu svakodnevicu gradi na političkoj slavi potomaka nekadašnjih iseljenika. Selo sa nešto više od 1.200 stanovnika prepoznatljivo je pre svega po vinogradima, dugoj tradiciji vinarstva i mirnom, gotovo asketskom ritmu života. Trampovo prezime u njemu postoji, ali bez naglašenog obeležavanja, turističkih tabli ili spomen-ploča, piše Pero Jovović. Kuća u kojoj je rođen Fridrih Tramp i