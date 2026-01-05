Vremeplov: Italijanski brod "Brindizi" sa srpskim dobrovoljcima iz Kanade i SAD potopljen kod obala Albanije

RTV pre 7 sati  |  Tanjug
Vremeplov: Italijanski brod "Brindizi" sa srpskim dobrovoljcima iz Kanade i SAD potopljen kod obala Albanije

BEOGRAD - Na današnji dan 1916. godine pred Medovskim zalivom u Albaniji u Prvom svetskom ratu potonuo je posle eksplozije italijanski brod "Brindizi" sa srpskim iseljenicima iz Kanade i SAD koji su se zaputili kako bi pomogli Srbiji u ratu. Poginulo je 390 dobrovoljaca, a 102 su spasena.

Danas je ponedeljak, 5. januar, peti dan 2026. Do kraja godine ima 360 dana. 1589 - Umrla je francuska kraljica Katarina Mediči, kćerka gospodara Firence Lorenca II Medičija, koja je posle smrti muža Anrija II od 1560. vladala Francuskom kao regentkinja sinova Fransoa II, Šarla IX i Anrija III. Tokom njene vladavine besneo je versko-građanski rat rimokatolika i hugenota, čijem je razbuktavanju znatno doprinela. Uz podršku pape Grgura XIII organizovala je 1572.
