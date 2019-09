Hamiltonov novi korak do šeste titule

Mozzart sport pre 5 sati

Duplo slavlje Mercedesa

Šanse Luisa Hamiltona da šesti put u karijeri postane prvak sveta od danas su velike kao Rusija. Britanac je upisao u Sočiju deveti trijumf u karijeri i deluje da je nedostižan za rivale do kraja sezone. Hamilton je četvrtom pobedom u Rusiji, a 82. u karijeri, pobegao najbližem pratiocu u generalnom poretku, Valteriju Botasu, na 73 boda razlike. Inače, Ferari je imao sve u svojim rukama do pola trke u Sočiju. A, onda je došlo do raskola u timu, kada je Sebastijan