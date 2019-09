Malim promenama možemo mnogo da uradimo za svoje srce

RTS pre 4 sata

U svetu današnji dan je posvećen srcu i tome da ga sačuvamo. Svake godine 18 miliona ljudi umre od bolesti srca i krvnih sudova, a procenjuje se da će do 2030. godine taj broj porasti na 23 miliona. Malim promenama možemo mnogo da uradimo i za naše srce i naš kardiovaskularni sistem

Svetska federacija za srce upozorava da najmanje 85 odsto prevremenih smrtnih ishoda može da se spreči kontrolom glavnih faktora rizika, a to su pušenje, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost. Profesor Arsen Ristić sa Klinike za kardiologiju Kliničkog centra Srbije kaže za RTS da je svaki akutni infarkt miokarda i moždani udar visokorizično stanje i da je veoma važno da bolesnici to prepoznaju i što pre dođu do zdravstvene ustanove gde može da im se pomogne.