I dalje natprosečno toplo, do 30 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 14 sati

U Srbiji će ujutro po kotlinama i rečnim dolinama ponegde biti magla, a tokom dana nas očekuje pretežno sunčano i natprosečno toplo vreme.

Posle podne se u severnim i centralnim krajevima očekuje prolazna umerena oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ). Duvaće slab i umeren jugozapadni vetar, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 10 do 17 stepeni, a najviša od 26 do 30. Do sredine naredne sedmice takođe će biti pretežno sunčano i natprosečno toplo sa maksimalnom temperaturom od 26 do 30 stepeni. Jače naoblačenje sa kišom i osetnim padom