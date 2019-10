Jugmedia pre 50 minuta | juGmedia

Dvadesetogodišnji Leskovčanin A.M. uhapšen je nakon što je policija u njegovom dvorištu pronašla i oduzela oko 130 grama marihuane, koja je bila skrivena u plastičnoj kofi. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on je, uz krivičnu prijavu, priveden nadležnom tužilaštvu.