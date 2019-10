Počela grejna sezona u Novom Sadu

Radio 021 pre 1 sat | 021.rs

Grejna sezona u Novom Sadu počela je danas, 1. oktobra i Novosadska toplana je, u skladu sa spoljašnjim uslovima i režimom rada, započelo redovnu isporuku toplotne energije za grejanje, saopštilo je ovo preduzeće.

Tokom grejne sezone korisnici mogu podneti reklamacije Korisničkom centru na kvalitet isporuke toplotne energije za grejanje i pripremu tople potrošne vode pozivanjem brojeva 423-712, 420-853 i 0800-100-021, svakog dana od 6 do 22 časa, ili doći lično u prostorije Korisničkog centra u Ulici Vladimira Nikolića broj 1, radnim danima od 7 do 21 čas i vikendom, subotom i nedeljom, od 8 do 16 časova. Kako navode u Toplani, na početku grejne sezone, korisnici treba da