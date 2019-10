Evo zašto je policajac u Hongkongu gađao tinejdžera! Nasilnik (18) ga napao s grupom i tukao metalnom šipkom! Demonstranti pale, razbijaju i lome po celom gradu, u najavi policijski čas! (video)

Kurir pre 6 sati

HONGKONG - Demonstranti u Hongkongu ponovo su jutros napali policiju, bacali Molotovljeve koktele, podmetali požare i razbijali radnje i stanice metroa.

S obzirom na to da se višemesečni protesti ne smiruju, policija traži od vlade da uvede policijski čas kako bi se suzbilo nasilje. Violent protestors assault police, police can't defend themselves? #HongKong pic.twitter.com/TNG3XCPacD — CGTN (@CGTNOfficial) October 3, 2019 Policija je i sinoć i noćas upotrebila suzavac da bi rasterala demonstrante koji su divljali i uništavali širom grada. One #Hongkong metro station now. Hongkong protesters broke several fire