Ne postoji potvrda o spremnosti: Analiza CNN: Moskva uzdržana povodom predloga sastanka Putina i Zelenskog

Predlog o održavanju bilateralnog sastanka između predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, koji je razmatran tokom sastanaka u Beloj kući, naišao je na uzdržan odgovor Moskve, navodi Si-En-EN (CNN) u svojoj analizi.

Pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov izjavio je da je tokom razgovora američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom razmatrana mogućnost podizanja nivoa predstavnika dve strane, ne navodeći konkretno da bi do susreta moglo doći na najvišem nivou. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ne isključuje nijedan format pregovora, ali je naglasio da se "kontakti na najvišem nivou moraju pažljivo pripremiti". Uprkos najavama iz