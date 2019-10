Vučić na samitu Višegradske grupe: Šta podrazumeva sporazum s Prištinom

N1 Info pre 2 sata | Jelena D. Petrović

Na šta Srbija može da računa, a šta od nje očekuju zemlje članice Višegradske grupe na putu ka članstvu u Evropskoj uniji - to su bile teme drugog dana samita u Pragu koji je okupio šefove država Češke, Mađarske, Poljske i Slovačke, i predsednike Srbije i Slovenije Aleksandra Vučića i Boruta Pahora kao goste. Razmenjene su poruke podrške i prijateljstva, ali je, uprkos tome, bez odgovora ostalo pitanje - šta podrazumeva pravnoobavezujući sporazum Beograda i Prištine.

Izvor: N1 "Možemo li mi da računamo, ako ispunimo to što nam kažete, da budemo članica EU do 2025. ili ne možemo? Tako ste nam rekli pre dve godine, samo nam kažite da znamo", upitao je Aleksandar Vučić. 16:38 h Uz pitanje kolegama i osvrt na Srbiju kao lojalnog prijatelja, predsednik Vućić je u Pragu molio za podršku na evropskom putu, ali i konstatovao da ima mnogo nedoumica u vezi sa pravnoobavezujućim sporazumom sa Prištinom. "Da li to podrazumeva međusobno