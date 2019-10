Umereno oblačno, do 19 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 40 minuta

Danas ujutru će biti hladno, tokom dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok će se maksimalna temperatura kretati od 15 do 19 stepeni, saopštio je RHMZ.

Vetar će biti slab do umeren južni i jugozapadni, a jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni. Uveče i tokom noći biće oblačno, mestimično sa slabom kišom uz skretanje vetra na slab do umeren severozapadni. Do utorka hladno, a zatim osetno toplije uz porast i jutarnjih i dnevnih temperatura. U nedelju i ponedeljak umereno oblačno, u nedelju ponegde sa slabom kišom, dok se u ponedeljak slaba kiša očekuje samo na jugoistoku zemlje. Zatim pretežno sunčano, osim u