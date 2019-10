RHMZ U ponedeljak umereno oblačno, do 16 stepeni

Dnevnik pre 2 sata

BEOGRAD: U Srbiji će u ponedeljak biti umereno oblacno, prohladno i suvo, a posle podne i uveče očekuje se postepeno razvedravanje sa severozapada.

Duvaće slab i umeren, istocni i severoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 3 do 7, najviša dnevna od 13 do 16 stepeni, saopštio je RHMZ. Prema izgledima vremena za sedam dana, do 14. oktobra, u utorak i sredu ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem i maglom, u toku dana pretezno sunčano. Dnevna temperatura u utorak bez bitnije promene, a u sredu osetno toplije. U četvrtak prolazno naoblačenje, prvo na severu i zapadu a do kraja dana i u ostalim